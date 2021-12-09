Косачев заявил, что отношения с РФ "недостаточно самоценны" для США

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная повестка негативно влияет на ситуацию в двусторонних российско-американских отношениях, поскольку они "недостаточно самоценны", прежде всего для США. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Безусловно, от ситуации в двустороннем климате зависит многое в мире в целом, однако здесь есть еще и обратная зависимость, и я считаю ее достаточно негативной. Речь о влиянии международной повестки на связи России с США. Одна из ключевых проблем здесь в том, что двусторонние отношения недостаточно самоценны, прежде всего, для Вашингтона. Даже при том, что именно по России там уже несколько лет кипят нешуточные страсти на том же Капитолии, принимаются санкции как на конвейере", - написал сенатор в своем блоге на официальном сайте Совфеда.

Он убежден, что дело не в самой России, а в том, что ее используют, в частности, для внутренних сюжетов - именно поэтому Российская Федерация была в фокусе многолетних расследований на тему вмешательства в выборы, на которых победил Дональд Трамп. "Конечно же, не наша вина, что кто-то не умеет проигрывать и нуждался в оправдании неожиданного поражения. Но факт остается фактом: Трамп стал заложником этой ситуации и проводил не ту политику по России, которую анонсировал перед выборами", - отметил вице-спикер СФ.

Косачев полагает, что и сейчас шумиха вокруг якобы грядущего наступления России на Украину имела вполне банальную внутриамериканскую подоплеку. "Во-первых, Байдену нужно было срочно из президента, проигравшего войну, превращаться в президента, предотвратившего войну - к его внешней политике претензий у местных политиков сейчас больше, чем к внутренней. Во-вторых, оппоненты в Конгрессе блокировали оборонный бюджет и назначения на ключевые посты в том же Госдепе именно из-за недостатка результатов на российском направлении ("Северный поток - 2" реализован, санкции не работают). Теперь же он сможет предъявить то, как его угрозы подействовали, - ведь агрессии же не будет", - отметил политик, добавив, что накануне прошло сообщение о том, что поправка "про поток" в проект бюджета уже снята.

Кроме того, внешнее влияние на двустороннюю российско-американскую повестку оказывается со стороны третьих стран. "В Вашингтоне не столько думают, как именно им вести себя с Россией, чтобы получать выгоду, а чаще именно в прикладном смысле: что, мол, делать с Россией в контексте Китая, Ирана, Сирии, Украины, Грузии, Ливии и т. п. И это, на мой взгляд, весьма вредит прогрессу в отношениях", - подчеркнул Косачев.

По его мнению, России и США очень трудно выйти на какие-то договоренности на двустороннем треке, поскольку это всегда упирается либо во внутриамериканские темы, либо в третьи страны. "А ведь без этих факторов объективно нет именно российско-американских причин для такого обвала отношений до уровня карибского кризиса. И это своего рода парадокс двусторонних связей России и США, выход из которого в самой Америке видели бы либо в ситуации, когда Россия становится "прямой и явной угрозой", либо когда ее можно использовать (например, против Китая). Поскольку ни того, ни другого сейчас нет и не предвидится, то мы попали в ситуацию негативной стагнации", - считает парламентарий.

Эксперты по России

Все это, отметил Косачев, усугубляется еще и "катастрофической ситуацией с экспертами по России в Вашингтоне". "Сейчас там правят бал персонажи с идеологией В. Нуланд и М. Макфола, и это само по себе существенный фактор сдерживания какого-либо развития. <...> Они уверены: с этой Россией нет смысла договариваться, ее нужно менять изнутри, и ждать этого времени, закручивая гайки и тем ускоряя перемены в нужном направлении. Потому что, как уже сказал, сейчас ни угрозы, ни пользы нет", - указал сенатор.

При этом он считает, что Россия может влиять на эту ситуацию через повышение значения страны во всех мировых и региональных делах, через налаживание связей с сильнейшими мировыми игроками - не только с Китаем, но и с Турцией, Саудовской Аравией, Бразилией. Также это можно делать через предложение своих идей по решению общечеловеческих проблем, связанных с климатом, пандемией, терроризмом, кибербезопасностью, которые бы получали поддержку других стран и через сохранение важнейших институтов, начиная с ООН, что является хорошим "лекарством" от однополярности.

"То есть рецепты есть, но они, конечно же, весьма трудоемкие. Будем считать это домашним заданием для дипломатии, включая парламентскую", - заключил вице-спикер Совфеда.