Новую схему регионального государственного управления утвердили в Белгородской области

ТАСС, 9 декабря. Власти Белгородской области утвердили новую схему государственного регионального управления с 1 января 2022 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Новая схема предполагает появление министерств, увеличение числа заместителей губернатора.

"Новая схема регионального государственного управления Белгородской области будет способствовать повышению эффективности взаимодействия с федеральными органами власти. В правительстве области - 11 вице-губернаторов (ранее их было 9). Работать в новом статусе будут министерства цифрового развития, здравоохранения, образования, социальной защиты населения и труда, финансов и бюджетной политики, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений, экономического развития", - говорится в сообщении.

В распоряжении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, опубликованном в четверг на сайте правительства региона, отмечается, что новая схема государственного регионального управления заработает с 1 января 2022 года. На смену существующим департаментам придут министерства, в структуре появятся новые министерства строительства, автомобильных дорог и транспорта, сельского хозяйства и продовольствия, природопользования, общественных коммуникаций. В прямое подчинение губернатору перейдет управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области.

"Будет создан и новый орган исполнительной власти - управление государственного финансового контроля, которое также будет работать в прямом подчинении губернатору, наряду с управлениями государственного строительного надзора, государственного жилищного надзора, экологического и охотничьего надзора, а также управлением по организационному обеспечению деятельности мировых судей", - добавили в пресс-службе.