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Пандемия COVID-19
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Путин и Рамапоса договорились направить в ЮАР российских вирусологов и медиков

Президенты России и ЮАР обсудили по телефону ситуацию омикрон-штаммом
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре договорились направить в республику в самое ближайшее время группы российских медицинских специалистов, научных сотрудников, а также медоборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

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"Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рамапоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Ранее президенты уже говорили по телефону в начале декабря, тогда они условились объединить усилия в борьбе с пандемией, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон". В прошлый раз лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия - Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилПандемия COVID-19
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