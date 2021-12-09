Путин и Рамапоса договорились направить в ЮАР российских вирусологов и медиков

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре договорились направить в республику в самое ближайшее время группы российских медицинских специалистов, научных сотрудников, а также медоборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон". Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рамапоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Ранее президенты уже говорили по телефону в начале декабря, тогда они условились объединить усилия в борьбе с пандемией, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон". В прошлый раз лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия - Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.