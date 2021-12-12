Захарова: призвав к диалогу Россию и Украину, G7 проявила неготовность отвечать за ошибки

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Страны группы семи (G7), призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности ответить за собственные ошибки. Об этом в воскресенье написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

"Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", - указала она.

По словам Захаровой, ошибок немало. В частности, вмешательство во внутренние дела Украины, которое "привело к фатальному расколу в обществе"; "ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом".

"Попрание одного из собственных основополагающих постулатов - уважения интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима, - добавила дипломат. - Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло".

При этом страны Запада "переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру", - подчеркнула Захарова. "Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", - заключила она.