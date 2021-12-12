Путин заявил, что при развале РФ последствия были бы более жесткими, чем в Югославии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В случае развала России последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в эфире канала " Россия-1 " в фильме "Россия. Новейшая история".

"Точно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы сейчас бы не боролись за повышение рождаемости, мы бы сейчас боролись за выживание. А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - сказал Путин.

Глава государства добавил: "То, что некоторые, я скажу осторожно, чтобы не стали обвинять, что мы там врагов ищем, совершенно очевидно для меня, когда я был директором ФСБ, я это видел просто, определенные силы на Западе стремились к развалу Российской Федерации, напрямую поддерживали сепаратистов и бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. Это для меня было абсолютным фактом".

Путин отметил, что сепаратизм на Кавказе в РФ в 90-х годах "возник не на голом месте, все это в значительной степени было связано с тяжелым наследием еще советского времени, с принудительным переселением народов после войны, но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы". "Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока. Поэтому страна кроме внутриполитических, экономических, социальных проблем столкнулась и с агрессией международного терроризма, и фактически с гражданской войной, очень кровавой и жестокой", - добавил президент.

Он указал также, что "хорошо известны попытки даже вооруженным путем бороться с сепаратизмом, в том числе на Северном Кавказе, бороться с международными бандами, которые инспирировали новый виток этого сепаратизма".

Ситуация в России в 2000-м году

В фильме были впервые показаны кадры встречи и. о. президента РФ Путина с региональными СМИ, снятые в феврале 2000 года. Он тогда, в частности, заявил, что трагедия ситуации заключается в том, что с Чечней нет границ, но федеральные органы власти и управления там абсолютно не дееспособны, они не могут войти на эту территорию. При этом чеченцы могут спокойно продвигаться вглубь Российской Федерации и делать там все, что хотят, а потом исчезают на территории республики. "На Чечню обратили внимание люди, у которых достаточно нефтедолларов, которым нужен этот регион, и которые хотят осваивать эту часть бывшего Советского Союза, и не только эту", - заявил тогда Путин.

Он также отметил, что "неслучайно соответствующие группы боевиков появились в Киргизии". По его словам, они, в общем и целом, были нацелены на Ферганскую долину и Узбекистан. "Не случайно это, просто начинается военно-политическое освоение этой части бывшего Советского Союза", - добавил он.

Путин также заявил тогда, что этот вопрос для России очень серьезен и в перспективе носит характер стратегической угрозы.

"Это стратегическая угроза для России. Смотрите, что произошло: группа там в 300-500 человек беспрепятственно, как на учениях прошла, ее даже никто не заметил. И не просто прошли. Прошли с оружием и не просто с оружием - с тяжелым оружием. Зенитки притащили, ракетные установки там поставили. Спокойно зашли, взяли определенную территорию и закрепились", - рассказал он. По словам Путина, дальше выяснилось, что у Киргизии просто ничего нет. "Все, что мы там оставили, российская армия, когда уходила, оставила, все давно распродано. В кедах ходят, обуви нет у военных! Вооружения нет никакого, боеприпасов нет вообще! Никакой ни слаженности, ни сил, ни средств - ничего нет", - возмущался он.

Возвращаясь к финансированию чеченских боевиков, Путин подчеркнул, что на Западе пришли к выводу, "что Россия вообще не способна сопротивляться", потому что "нет ни государственной воли, ни военной силы для того, чтобы решить проблемы". По его словам, "там понаехало полно иностранцев". "Очевидные бандиты! Хаттаб - просто иностранец, который на территории России-то не имеет права находиться", - заявил Путин.