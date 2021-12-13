Комитет Думы поддержал поправку о праве депутатов выступать в заксобраниях регионов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник поддержал поправку к законопроекту об организации публичной власти в субъектах РФ, согласно которой депутаты нижней палаты парламента и сенаторы имеют право выступать на заседаниях заксобраний регионов.

Согласно поправке, в заседаниях законодательного органа субъекта РФ "вправе участвовать, в том числе выступать, сенаторы Российской Федерации", представляющие в СФ данный регион, "депутаты Государственной думы, входившие в качестве кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка" или избранные от одномандатных округов конкретного региона. Порядок участия определит само заксобрание.

Госдума приняла законопроект о региональной власти во втором чтении 9 декабря. В ходе обсуждения некоторые депутаты выразили недовольство в связи с отсутствием в тексте нормы об их праве выступать в парламентах субъектов РФ, речь шла лишь о возможности присутствовать на заседаниях. В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять законопроект во втором чтении, но подготовить соответствующее изменение, чтобы включить его в законопроект до третьего чтения.

По решению комитета 14 декабря на заседании Думы законопроект будет возвращен к процедуре второго чтения, чтобы депутаты смогли включить в него поправку, затем они смогут сразу рассмотреть его в третьем чтении.