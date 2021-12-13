Глава СПЧ приветствует решения о доработке проектов о QR-кодах, принятые в Думе и кабмине

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал абсолютно правильными шагами принятые в кабмине и Госдуме решения о доработке законопроектов о введении QR-кодов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что граждане, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, если они болели после 1 января 2021 года.

"Мы удовлетворены тем, что встреча президента с членами СПЧ, на которой была поднята поистине "народная тема" - введение QR-кодов на транспорте и в общественных местах - уже дала оперативные и важные результаты. <...> Это абсолютно правильный шаг навстречу обществу, которое уже длительное время находится в весьма напряженном состоянии. Это те самые понимание и деликатность, о важности проявления которых мы говорили главе государства. Нельзя подходить к различным ситуациям с единым негибким мерилом", - написал Фадеев.

Он добавил, что в СПЧ также приветствуют заявление главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, который заявил, что ко второму чтению комитет будет предлагать правительству отшлифовать проект о QR-кодах в общественных местах до конца, чтобы прояснить все вопросы, которые возникают у людей, сделать его "удобным, понятным и правильным".

"Что касается перспектив законопроекта о кодах на транспорте, то Минтранс РФ теперь обещает внести поправки и учетом мнения врачей, общества, представителей ведомств и коммерческих структур. Мы также готовы взаимодействовать с коллегами в этом направлении", - отметил Фадеев.

Законопроекты

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ранее Володин отмечал, что Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря при условии его предварительного подробного обсуждения.

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил в понедельник, что законопроект об использовании QR-кодов на транспорте после снятия с рассмотрения будет дорабатываться. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.