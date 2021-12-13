МИД РФ заявил о продолжении курса на формирование глобальной информационной безопасности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российская сторона продолжит отстаивать формирование глобальной системы информационной безопасности и последовательно выступать за интернационализацию управления интернетом и выстраивание равноправного сотрудничества в этой сфере без искусственных разделительных линий. Об этом говорится в обращении замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова к участникам конференции "Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы", опубликованном в понедельник на сайте дипведомства.

Замминистра обратил внимание на то, что в условиях "новой общественно-политической и экономической реальности", сформированной под влиянием пандемии, расширение сотрудничества в области международной информационной безопасности (МИБ) становится еще более актуальным. "Число вызовов и угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) продолжает расти. В эпоху безудержной цифровизации результаты компьютерных атак могут быть весьма разрушительными и приводить к катаклизмам, ставящим под вопрос национальную безопасность, - указал он. - В этой связи на всех уровнях профильного взаимодействия - глобальном, региональном и двустороннем - отмечаем единодушное признание необходимости консолидации усилий всех стран для борьбы с общими вызовами".

По словам Сыромолотова, в этой сложной ситуации Москва продолжает "держать курс как на отстаивание национальных интересов, так и на формирование глобальной системы информационной безопасности". "Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, выстраивание многостороннего сотрудничества в равноправном участии всех государств в процессе управления сетью, без искусственного создания каких-либо разделительных линий, закрепляющих чей-либо привилегированный статус, - отметил он. - Оптимальным вариантом здесь могла бы стать передача прерогатив по управлению интернетом в Международный союз электросвязи (МСЭ) - специализированное учреждение ООН в области ИКТ, которое имеет необходимую экспертизу в этих вопросах".

Как подчеркнул Сыромолотов, для укрепления руководящих органов этой организации Россия выдвинула своего представителя Рашида Исмаилова в качестве кандидата на пост генерального секретаря МСЭ.

Работа на результат

Замминистра напомнил, что 6 декабря Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла выдвинутый по инициативе Москвы российско-американский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрения ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ".

"Не будет преувеличением сказать, что его консенсусное одобрение при рекордном количестве соавторов - 108 стран - является важной вехой в глобальном переговорном процессе по МИБ. Большинство членов международного сообщества по достоинству оценили этот вклад и выразили настрой на сохранение конструктивной атмосферы в дискуссии под эгидой ООН в формате единого трека по столь актуальной проблематике", - продолжил он.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание на то, что в соответствующем документе отражены такие неоспоримые и фундаментальные принципы обеспечения МИБ, как продвижение мирного использования ИКТ, недопущение их применения в преступных и террористических целях, предотвращение конфликтов в информационном пространстве. "Предусмотрена возможность выработки дополнительных правил, норм и принципов ответственного поведения государств, включая договоренности, имеющие обязательную силу, - подчеркнул он. - Закрепление этого принципиально важного положения в проекте резолюции Генассамблеи ООН носит беспрецедентный характер".

Замминистра выразил надежду на то, что работа по развитию и практической реализации ключевых положений этого документа "будет продолжена в конструктивном ключе". "На это направлена проходящая в эти дни в Нью-Йорке первая субстантивная сессия новой Рабочей группы ООН открытого состава 2021-2025 - инклюзивного и подлинно демократичного механизма, ориентированного на практический результат", - добавил он.

Сыромолотов также отметил запущенный в 2019 году по инициативе России "абсолютно новый глобальный переговорный трек" - Специальный межправительственный комитет ООН открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. "Уже согласованы основные модальности его работы, а в июле 2021 года Москва представила и проект соответствующей конвенции. Первая субстантивная сессия спецкомитета запланирована на январь 2022 года в Нью-Йорке", - добавил он.

Наряду со значением глобального переговорного процесса по МИБ в ООН возрастает роль многостороннего регионального сотрудничества, востребован авторитет таких площадок, как СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).

Потенциал соучастия

При этом замглавы российского МИД указал, как важно в полной мере задействовать потенциал различных форматов международного сотрудничества, в том числе СНГ, "для продвижения на международной арене совместных инициатив", разработанных на их площадке на основе соответствующих соглашений.

"Государства - члены ШОС имеют большой опыт сотрудничества в области обеспечения МИБ. Позитивно оцениваем принятие на саммите организации в Душанбе в сентябре 2021 года плана реализации основных направлений сотрудничества в области МИБ на 2022-2023 годы", - продолжил он.

Сыромолотов напомнил, что российская сторона развивает договорно-правовую базу в этой сфере и на различных двусторонних треках. "В этом году Россия заключила профильные соглашения с Ираном, Никарагуа, Киргизией и Узбекистаном, - отметил он. - Укрепляем взаимодействие в сфере МИБ с арабскими государствами, странами Африканского континента и южной части Тихого океана".

По словам замглавы дипведомства, уже сегодня совместно с заинтересованными министерствами ведется работа по подготовке к проведению в 2025 году в России юбилейного форума по управлению интернетом. "Выбор нашей страны для проведения такого масштабного мероприятия является признанием ее роли в развитии глобального информационного общества и цифровых технологий", - заключил он.