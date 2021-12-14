Комитет Совфеда предварительно поддержал закон о региональной публичной власти

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству предварительно поддержал закон об организации публичной власти в субъектах РФ, который во вторник должен быть рассмотрен Думой в третьем чтении. Документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.

Законодательство в этой части приводится в соответствие с Конституцией РФ. Закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент.

Принципы деятельности органов власти регионов.

Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ, изменения которых будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить поправки. При этом, согласно документу, не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду имущества бюджетных и автономных учреждений.

По закону глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет (сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет). При этом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством. Главой региона, согласно документу, не может быть избрано лицо с иностранным гражданством или видом на жительство в другой стране. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет, при этом запрещается занимать одновременно другие посты или заниматься иной оплачиваемой работой, а также входить в руководство иностранных НКО или НПО.

Закон содержит положение о "муниципальном фильтре" для кандидатов от партий или самовыдвиженцев на пост главы региона, их выдвижение должны поддержать от 5% до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ.

Закон устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". Однако это не означает, что в России исчезнут мэры или губернаторы - конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово "президент". Высший исполнительный орган власти субъекта РФ по закону сможет именоваться не только "правительством", но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.