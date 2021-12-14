Посол РФ в Лондоне не исключил возможность размещения британских баз на Украине

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил, что Лондон может разместить по двустороннему соглашению военные базы на территории Украины.

"Теоретически такая ситуация возможна, - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос. - Это привилегированное партнерство, которое, например, у американцев подписано с целым рядом стран на востоке, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако это будет означать обход основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы".

"В НАТО не только есть горячие головы, но и люди, которые разбираются в этих вопросах, в европейской безопасности, - продолжил посол. - Думаю, что они понимают недопустимость такого обхода. Но теоретически этого исключать нельзя".

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 13 ноября по поручению правительства подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее получение Киевом кредита на £1,7 млрд. Документ предполагает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз.

Договоренности о развитии и укреплении Военно-морских сил Украины достигнуты во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию в 2020 году, когда был подписан меморандум об активизации сотрудничества между Киевом и Лондоном в военной и военно-технической сферах. Он предполагает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.

Членство в НАТО

Вступление Украины в НАТО и размещение иностранных военных баз на территории этой страны недопустимо ни для России, ни для Европы, поскольку приведет к подрыву сложившейся за десятилетия системы безопасности в Европе и вынудит РФ отражать неприемлемый характер этой угрозы, заявил Келин.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые имеют для нас неприемлемый и абсолютно недопустимый характер. Не только для нас, но и для европейской безопасности в целом. Вся архитектура европейской безопасности, которая создавалась несколько десятилетий, лет сорок, начиная с Хельсинского заключительного акта, будет сломана. Мы останемся буквально в ситуации аналогичной холодной войны 60-х годов", - отметил он.

Размещение вблизи российских границ ударных вооружений и ракет средней и меньшей дальности, а также появление военных баз "создаст неприемлемую угрозу, которую РФ придется с большим трудом, большими экономическими затратами отражать", резюмировал Келин. "Нам это совершенно не нужно", - заключил он.

Среди последствий дипломат также назвал безнаказанное продолжение антироссийской политики националистами на Украине под прикрытием политики НАТО.

Ранее президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили по телефону процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также помощь США в случае агрессии против Украины, санкции против РФ, членство Украины в НАТО.

На данный момент Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом альянс пока не предоставляет Киеву План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Политическое заявление о том, что Украина в какой-то момент станет членом НАТО, было принято Североатлантическим альянсом на саммите в Бухаресте еще в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО.