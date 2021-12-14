Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали новых вице-премьеров региона

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник на сессии согласовали представленные руководителем республики Александром Бречаловым кандидатуры новых вице-премьеров регионального правительства, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что Александр Бречалов представил Госсовету Удмуртии новую структуру правительства, согласно которой в органе исполнительной власти появятся новые вице-премьеры и два агентства - по туризму и по молодежной политике.

"На должность профильного вице-премьера, курирующего вопросы образования, социальной политики и труда согласована Татьяна Чуракова", - сказано в сообщении. Чуракова окончила Удмуртский государственный университет по специальности "Учитель истории", в 2000 году - Уральскую академию государственной службы по специальности "Менеджер". До новой должности она возглавляла министерство социальной политики и труда республики.

Должность заместителя председателя правительства, курирующего вопросы строительства, ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства займет Евгений Поздеев. В 2011 году он окончил Московский государственный строительный университет с присвоением квалификации "Инженер" по специальности "Экспертиза и управление недвижимостью". До новой должности Поздеев исполнял обязанности начальника Главного управления по государственному надзору Удмуртии.

Роман Ефимов станет вице-премьером по финансам и имущественному блоку. Он окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специализации "Юриспруденция" и Казанский юридический институт МВД России. В 2004-2010 гг. служил в органах внутренних дел Республики Татарстан на должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года руководил Региональным центром закупок Удмуртии. "По словам Александра Бречалова, благодаря централизации закупок, которая выполнялась под руководством Романа Ефимова, удалось сэкономить почти 11 млрд рублей - это выше среднероссийских показателей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Ольга Абрамова, занимавшая ранее пост вице-премьера и министра сельского хозяйства и продовольствия, сохранит за собой должность только профильного вице-премьера. В новой должности она займется в том числе инвестиционными проектами в сфере сельского хозяйства.