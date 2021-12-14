Первый зампостпреда РФ: СБ ООН должен пересмотреть основы урегулирования в Йемене

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Урегулирование в Йемене больше не может продвигаться в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2216, необходимо пересмотреть политические основы решения конфликта. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза.

"Международному сообществу следует признать, что реальность такова, что стороны уперлись и не готовы к перезапуску прямых переговоров под эгидой ООН. В этом контексте посреднические усилия спецпосланника ООН по приведению участников йеменского конфликта за стол переговоров являются и останутся безуспешными, - сказал Полянский. - <...> Становится очевидным, что двигаться дальше в рамках действующей основы йеменского урегулирования - резолюции СБ ООН 2216 - более невозможно".

"Видим назревшую необходимость для СБ ООН пересмотреть основы политического урегулирования при сохранении центральной роли посредничества ООН и конструктивного вклада государств региона", - отметил дипломат.

Он также сообщил, что Запад отвергает нахождение развязок в конфликте в Йемене. "Наши западные коллеги раз за разом демонстрируют готовность с легкостью пожертвовать единством СБ ООН на йеменском направлении и, руководствуясь исключительно собственными корыстными интересами, продвигают язык санкций, отвергая при этом возможность нахождения каких-либо развязок", - сказал Полянский.

По словам дипломата, санкции СБ ООН "должны служить исключительно интересам продвижения политического процесса в Йемене, а не ставить своей целью наращивание давления на те или иные стороны конфликта".

"Предметом особой тревоги остается тяжелое гуманитарное положение в Йемене", - отметил он. Первый заместитель постпреда РФ обратил внимание на то, что ситуация все больше приобретает черты полномасштабной гуманитарной катастрофы.