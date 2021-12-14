Экс-советник премьера Греции по РФ Димитриос Веланис получил медаль Россотрудничества

АФИНЫ, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой и бизнесмен Димитриос Веланис награжден во вторник медалью Россотрудничества. Директор Российского центра науки и культуры в Афинах (Русского дома в Афинах), представитель Россотрудничества в Греции Александр Хоменко торжественно вручил Веланису медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" на открытии выставки и круглого стола, посвященных 200-летию Ф. М. Достоевского.

Веланис с 2015 по 2019 год был советником премьер-министра Алексиса Ципраса по вопросам отношений с Россией. "Веланис на своем посту очень многое сделал для российско-греческих отношений в различных областях, в том числе в культурно-гуманитарной. Поэтому сегодня по поручению руководителя Федерального агентства Россотрудничество я уполномочен наградить Веланиса медалью "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества", - сказал Хоменко.

Веланис в ответном слове поблагодарил за эту награду. "Действительно, мы старались многое сделать, но я оцениваю, что мы сделали очень мало и как личности, и как бизнесмены, и как правительство, в котором я служил, - сказал экс-советник. - Конечно, этому есть важные причины, но мне кажется, что греки - и бизнесмены, и политики - должны более внимательно изучать Достоевского для того, чтобы понять русскую душу, чтобы понять стремление российского народа к миру и справедливости. И по справедливости надо работать с Россией".

"Сегодня мы отмечаем 200-летие [со дня рождения] Достоевского, и мне кажется, что Россия продолжает жить по Достоевскому и в международных делах, и внутри страны, - продолжил Веланис. - Это очень важно. Сегодня мы ощущаем огромное несправедливое давление на Россию. Это откровенное продолжение холодной войны, которая доходит до крайности. А Россия продолжает отвечать по Достоевскому, продолжает предлагать мир, продолжает предлагать культурные отношения со всеми народами и сотрудничество. Вот к этому призыву я прошу всех в Греции прислушаться".