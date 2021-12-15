Совфед обсудит законы о региональной власти и о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании в среду законы об организации публичной власти в субъектах РФ и о расширении полномочий полиции. Кроме того, глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов представит ежегодный доклад комиссии.

Поправки в закон "О полиции" наделяют полицейских полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилье и территории. Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Согласно закону, вскрыть автомобиль и проникнуть в него полицейские смогут для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Также они смогут сделать это при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.

Закон о региональной власти

Закон об организации публичной власти в субъектах РФ, который сенаторы также планируют обсудить в среду, устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.

Закон предусматривает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". Однако это не означает, что в России исчезнут мэры или губернаторы - конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово "президент". Высший исполнительный орган власти субъекта РФ, согласно закону, сможет именоваться не только "правительством", но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.

Другие инициативы и закон на отклонение

Также Совфед планирует рассмотреть закон продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года.

Кроме того, сенаторы обсудят законы об индексации маткапитала по уровню фактической инфляции, об увеличении на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов, о создании на базе Банка России централизованной информационной платформы "Знай своего клиента", а также поправки в ГК РФ, призванные упорядочить гражданские права на объекты недвижимости.

Кроме того, один закон сенаторы намерены отклонить. Речь идет о документе, регламентирующем участие органов госвласти субъектов РФ в сфере образования и обязывающем использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы, прошедшие государственную верификацию. Как отметила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, из-за ошибки Минпросвещения при подготовке документа ко второму чтению из него "вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон".

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая является одним из авторов законопроекта, пояснила ТАСС, что в документ были внесены поправки, регламентирующие правила использования электронных технологий, и произошла техническая ошибка. По ее словам, из текста закона в двух местах выпало слово "исключительно", в результате получилось двойное трактование - можно посчитать, что нужно вообще запретить дистанционные технологии, а можно закон истолковать так, что обучаться разрешается только с использованием таких технологий.

На правительственном часе глава Росреестра Олег Скуфинский расскажет о приоритетных направлениях деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В рамках часа субъекта перед сенаторами выступят губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин. Кроме того, ожидается выступление в верхней палате главы исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева.