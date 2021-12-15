Секретарь СБ РФ и премьер Камбоджи обсудили сотрудничество двух стран

ПНОМПЕНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен принял в среду в Пномпене секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев и Хун Сен обсудили дальнейшие планы российско-камбоджийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также по широкому кругу вопросов безопасности. Затронуты вопросы международной безопасности с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Патрушев также вручил премьер-министру орден Дружбы. Церемония прошла во Дворце мира, который является офисом камбоджийского главы кабмина.

"Николай Патрушев зачитал указ президента РФ Владимира Путина о награждении Хун Сена орденом Дружбы за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Камбоджи, горячо поздравил премьер-министра королевства с государственной наградой и поблагодарил его за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией в различных сферах", - указано в сообщении.

Указ президента РФ о награждении камбоджийского премьера был подписан в июле этого года.

Патрушев находится в Пномпене с рабочим визитом для проведения двусторонних консультаций по безопасности. До этого секретарь российского Совбеза посетил Индонезию.