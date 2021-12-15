Комитет Думы решил обратиться в кабмин по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов принял решение направить письмо в правительство РФ, в котором запросит дополнительную информацию о позиции кабмина по индексации страховых пенсий работающих пенсионеров. Такое решение было принято в среду на заседании комитета.

"В письме укажем, что комитет приступил к рассмотрению четырех альтернативных законопроектов [о возврате индексации страховых пенсий работающих пенсионеров], члены комитета выразили неудовлетворение в связи с поступившими документами (заключения правительства на проекты законов)", - сказал глава думского комитета Ярослав Нилов на заседании в ходе обсуждения четырех альтернативных законопроектов о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Как отметил ТАСС парламентарий, членов комитета не удовлетворили доводы правительства, поэтому было принято решение дополнительно запросить информацию о позиции кабмина по рассматриваемым инициативам. Также Нилов отметил, что комитет принял решение уточнить, какие есть предложения у правительства по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. "Год прошел с того момента, как было дано поручение президента [РФ Владимира Путина] предложить механизмы решения этого вопроса. До сих пор мы предложений не увидели", - подчеркнул он.

В январе Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.