Ушаков: визит Путина в Китай станет первой очной встречей с Си Цзиньпином с 2019 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кремль придает особое значение визиту президента России Владимира Путина в Пекин, так как это будет его первая очная встреча с лидером КНР Си Цзиньпином с начала пандемии. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Последний раз лично лидеры виделись в ноябре 2019 года на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Бразилиа.

Представитель Кремля отметил, что Путин подтвердил Си Цзиньпину намерение лично посетить Пекин в 2022 году. "Была подтверждена также договоренность двух лидеров, что в соответствии с имеющимся соглашением президент России совершит в 2022 году визит в КНР, где проведет с китайским лидером углубленный обмен мнениями по всему кругу вопросов двусторонних отношений, по международным и региональным проблемам", - сказал он.

Ушаков сделал акцент на том, что это будет первая с начала пандемии очная встреча двух руководителей. "Поэтому мы придаем этому очень большое значение", - заметил он. Помощник российского лидера отметил, что посетить Пекин Путин планирует в качестве одного из главных гостей для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. "Наш президент выразил уверенность, что Олимпиада пройдет на высочайшем уровне и докажет еще раз возможности для Китая проводить такие крупные международные мероприятия", - заключил Ушаков.

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос, возможны ли на полях открытия пекинской Олимпиады контакты Путина с другими мировыми лидерами. "Мы даже не знаем, какие лидеры приедут на открытие Олимпиады, а вы говорите об этом", - сказал он. "Путин получил приглашение от китайских друзей на открытие Олимпиады, более того, он получил предложение осуществить свой визит. Вот этим мы и будем заниматься. Главные для нас в Пекине - это наши китайские коллеги, естественно", - заключил он.