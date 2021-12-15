Представитель России на форуме ОБСЕ не исключает нового витка конфронтации в Европе

ВЕНА, 15 декабря. /ТАСС/. Ответ России не заставит себя ждать, если США и НАТО не отреагируют на российское требование о гарантиях безопасности. Россия не исключает нового витка конфронтации в Европе, заявил в среду на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы не будем терпеть попытки "тестирования" нашей безопасности. Выступаем за фиксацию ясных рамок ответственного поведения и четких правил игры. Если же США и НАТО не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, наш ответ не заставит себя ждать. Мы не исключаем новый виток конфронтации в Европе", - сказал Гаврилов.

Он обратил внимание, что руководство России будет настаивать на выработке - на основе принципа равной и неделимой безопасности - серьезных юридических гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих российской стороне систем оружия на западных рубежах России. "Настаиваем также на получении конкретной реакции блока на выдвинутые нами предложения по деэскалации ситуации в Европе, включая отвод районов оперативных учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, возобновление регулярных военных контактов, согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов в целях предотвращения опасных инцидентов на Балтийском и Черном морях", - добавил дипломат.

Глава делегации РФ также заметил, что страны НАТО десятилетиями игнорируют принципиальные озабоченности РФ, а Североатлантический альянс годами отказывается рассматривать российские инициативы об уменьшении военной опасности в Европе. Он рассказал, что Россия так и не увидела со стороны стран НАТО ответных сигналов о готовности к сотрудничеству. "Отсутствие реакции наводит на очевидный вывод: у них есть злонамеренные планы в отношении Российской Федерации", - выразил убеждение российский дипломат.

Он добавил, что военно-политическая практика стран Запада подтверждает курс на дестабилизацию ситуации в российском пограничье, потому что Россия отслеживает постоянное приближение инфраструктуры НАТО и различных видов вооружений к российским границам.

"Для нас очевидно, что курс на "поглощение" Украины и Грузии этим блоком повлечет за собой появление там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы национальной безопасности нашей страны и подогревает серьезные военные риски для всех сторон", - подытожил Гаврилов.