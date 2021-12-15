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Захарова: Россия готова содействовать нормализации отношений Турции и Армении

Дипломат выразила уверенность, что встреча консультативной региональной платформы "3+3", которая состоялась в Москве 10 декабря, способствовала сближению Армении и Турции, а также других участников формата

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует настрой Анкары и Еревана на нормализацию отношений, готова содействовать этому процессу в интересах оздоровления обстановки в регионе. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства и в регионе, и, безусловно, между странами и народами. С этой точки зрения мы приветствуем демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации. Назначение сторонами для этих целей специальных представителей - логичный и разумный шаг в развитие этого стремления. Мы со своей стороны готовы всячески этому процессу содействовать", - заявила она.

Захарова пояснила, что Россия готова способствовать шагам, ориентированным на решение проблем, укрепление связей и добрососедства в регионе.

Она также выразила уверенность, что встреча консультативной региональной платформы "3+3", которая состоялась в Москве 10 декабря, способствовала сближению Армении и Турции, а также других участников формата.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Теги
АрменияТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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