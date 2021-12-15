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МИД РФ рассчитывает на отказ Кишинева от блокировки контактов с общественными деятелями

Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что эти действия "едва ли сочетаются с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. МИД России рассчитывает, что Молдавия откажется от недружественных шагов по отношению к российским общественным деятелям. Подобные шаги не останутся без реакции со стороны РФ, заявила на брифинге в среду официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов (отказе во въезде в Молдавию российским общественным деятелям - прим. ТАСС), которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества", - сказала она.

Захарова добавила, что российские граждане, которым отказали во въезде в Молдавию, собирались встретиться с молдавскими партнерами и соотечественниками, приехали с целью вести научную работу или по делам личного характера. "Молдавские власти об этом не знали, а, может быть, сделали вид, что не знают. У некоторых из них были официальные приглашения молдавских визави", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД России указала, что действия пограничной службы Молдавии были связаны с выборами в Приднестровье, которые проходили 12 декабря. "Молдавские власти, насколько мы поняли, просто испугались их проведения и стали выдворять всех подряд из страны без разбора", - рассказала Захарова.

По ее словам, вне зависимости от реальных причин блокирования молдавскими властями контактов представителей гражданского общества двух стран, эти действия "едва ли сочетаются с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией". "Уже не говорю о неких демократических стандартах, которым привержен Кишинев, ну, на словах, все-таки хотелось, чтобы и на деле тоже. Они предполагают в том числе уважительное отношение к институтам гражданского общества и к их представителям", - отметила дипломат.

Отказ во въезде

В этому году правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в непризнанное Приднестровье, а также воздерживаться от заявлений и контактов с тираспольскими представителями, освещения выборов в медиапространстве. Власти пояснили, что такие действия будут рассматриваться "как вызов суверенитету и территориальной целостности" Молдавии.

После этого во въезде в республику отказали российскому политологу Наталии Нарочницкой, члену Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду, первому заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову, ряду других общественных деятелей России.

Теги
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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