Гордума Волгодонска приняла отставку осужденного главы администрации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгодонской городской думы приняли отставку главы администрации города Виктора Мельникова, которого в понедельник суд приговорил к двум годам условно по делу о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе гордумы.

"Состоялось заседание городской думы, которая приняла отставку действующего главы администрации [Виктора Мельникова] и назначила исполняющим обязанности главы администрации Сергея Михайловича Макарова", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее Макаров занимал должность заместителя главы администрации города по экономике.

В начале декабря Мельников сообщил о решении подать в отставку по состоянию здоровья. 13 декабря Волгодонский городской суд приговорил чиновника к двум годам условно. Его признали виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Суд установил, что в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства города подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. Действия главы администрации впоследствии повлекли причинение крупного ущерба бюджету.

Ранее также сообщалось о возбуждении дела в отношении бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. По версии следствия, мужчина в 2017 году получил взятку от представителя подрядной организации. От чиновника требовалось снять контроль над выполнением организацией работ по ремонту нескольких городских дорог.