Поклонская защитила диссертацию по отношениям России и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Кабо-Верде, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию по теме международных отношений Российской Федерации и Украины.

"Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила - защитила свою магистерскую диссертацию. Тема у меня великолепная - "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе", - рассказала Поклонская в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

Она уточнила ТАСС, что предложений о работе от МИД России в момент поступления в академию у нее не было. Однако ей было интересно развиваться в области дипломатии, и свою будущую карьеру она хотела связать со сферой международных отношений.

"Я поступила в магистратуру еще три года назад. Дальше научную работу не планирую, но буду стараться на практике реализовать те версии, выводы по выходу из текущей ситуации, которая сложилась в российско-украинских отношениях", - пояснила собеседница.

Поклонская также добавила, что отсрочка ее отъезда послом в Кабо-Верде (на должность Поклонская назначена в августе) не связана с завершением учебы и защитой диссертации.