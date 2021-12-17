Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы внутренней и внешней политики

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.