{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы внутренней и внешней политики

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичБортников, Александр ВасильевичРоссияВайно, Антон ЭдуардовичГерасимов, Валерий Васильевич
Песков заявил, что Путин знает про теории о его "двойниках"
Такие рассуждения вызывают у президента улыбку, отметил его пресс-секретарь
Песков заявил, что Путин знает про теории о его "двойниках"
Читать полностью