Песков считает, что следующие выборы на Украине простыми не будет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следующие выборы на Украине простыми не будет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такую точку зрения он выразил в интервью RTVI.

Отвечая на вопрос, можно ли считать президента Украины Владимира Зеленского временным явлением на политической арене этой страны, представитель Кремля сказал: "Посмотрим. Будут выборы, если он будет выставляться на второй срок, пойдет ли он, выиграет он выборы или проиграет, получит ли он поддержку народа".

"Все зависит от многих факторов", - добавил Песков, напомнив и то, каким сложными были недавние выборы в США, "какие бушевали споры вокруг того, кто победил".

"Не наше дело туда вмешиваться, и никоим образом я не хочу этого делать. Но мы же с вами были зрителями этого всего. Будет ли так же на Украине, не будет ли так же, не знаю", - сказал пресс-секретарь. Он согласился с репликой ведущей, что в любом случае "просто не будет".