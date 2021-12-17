Постпред РФ не исключил, что 8-й раунд по иранской ядерной сделке может быть последним

ВЕНА, 17 декабря. /ТАСС/. Восьмой раунд переговоров в Вене по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может начаться в конце декабря или начале января наступающего года. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС глава российской делегации и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам седьмого раунда венских переговоров по Ирану.

"В отношении даты возобновления переговоров полной ясности нет. Вопрос о дате оставили открытым. Как я понимаю, есть два варианта: либо возобновить работу 27 декабря, по крайней мере на уровне экспертов уже в рамках восьмого раунда, либо 3 января, когда были бы все к этому готовы. Российская делегация готова работать без всяких перерывов", - отметил Ульянов.

На переговорах по ядерной сделке Ирана в Вене есть настрой завершить процесс до конца января - начала февраля. В Вене на переговорах по ядерной сделке Ирана расчищен путь к работе над имеющимися документами - постпред РФ.