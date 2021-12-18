Антонов: США нужно послать четкий сигнал Украине по выполнению минских соглашений

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты дали Украине четкий сигнал о невозможности саботирования или пересмотра минских соглашений. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью журналу Newsweek.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что выступает за преодоление напряженности вокруг Украины дипломатическим путем и готова поддержать активизацию минского процесса. "Мы хотим, чтобы Вашингтон послал четкий сигнал Украине о недопустимости непринятия или пересмотра минских соглашений, которые являются неоспоримой базой для разрешения ситуации", - сказал Антонов.

Российский дипломат отметил, что у "США есть ресурсы, чтобы стимулировать президента Украины Владимира Зеленского к исполнению минских соглашений". Антонов добавил, что "многие американские эксперты начали четко указывать, что Киев открыто саботирует соглашения, отстраняется от прямого диалога с Донецком и Луганском".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части документа.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.