МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 декабря встретится с главами МИД Южной Осетии и Абхазии Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинбой. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"На 20 декабря запланированы встречи министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Д. Н. Медоевым и министром иностранных дел Республики Абхазия И. Б. Ардзинбой", - сообщили в министерстве.

Как сообщили в МИД РФ, в рамках бесед в двухстороннем и трехстороннем формате предусматривается обмен мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений России с этими республиками, внешнеполитической координации и региональной безопасности.

На Смоленской площади напомнили, что Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией "тесные союзнические отношения, которые имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре".

"В соответствии с линией, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии", - отметили в МИД РФ. Так, республикам предоставляется комплексная помощь в борьбе с COVID-19.

В МИД также отметили регулярный характер диалога на уровне глав государств и по линии министерств. Налажено активное взаимодействие в рамках российско-абхазской и российско-югоосетинской межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству, реализуются инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию каждой из республик на 2020-2022 годы.