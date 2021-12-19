"Донецкая Республика" и БААС подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Общественное движение "Донецкая Республика" и Партия арабского социалистического возрождения (БААС) в воскресенье подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом журналистам сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый заместитель всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

Саблин и группа других российских парламентариев находятся с визитом в Сирии. "Сегодня состоялась встреча делегации с заместителем председателя Партии арабского социалистического возрождения Хилялем аль-Хиляляем. Хиляль поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в парламент, отметил стратегический характер отношений между странами. По его словам, эти отношения скреплены смешавшейся кровью русских и сирийских героев, павших в борьбе с терроризмом", - сказал Саблин.

Кроме того, "сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между партией БААС и Общественным движением "Донецкая Республика". С сирийской стороны документ подписал аль-Хиляль, со стороны "Донецкой Республики" - руководитель центрального исполкома движения Алексей Муратов. Саблин, курировавший подписание как сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения между БААС и "Единой Россией", указал, что жители ДНР, имеющие российское гражданство, впервые в 2021 году приняли участие в выборах в Госдуму и теперь в палате есть депутаты, напрямую отстаивающие их интересы.

Со своей стороны вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что группа по связям с парламентом Сирии будет работать для укрепления связей между народами. Особый акцент в этой работе будет сделан на развитии и укреплении связей между регионами двух стран.

В рамках визита российский делегации в Сирию планируются встречи с президентом республики Башаром Асадом, членами правительства, председателем Народного совета (парламента страны) Хаммудом Сабагом. "При поддержке министерства обороны в Оперном театре Дамаска пройдет "Русская елка" для детей-сирот, - добавил Саблин. - Вместе с правительством Москвы передадим компьютеры, учебники русского языка и новогодние подарки в школу для детей погибших сирийских военных в Тартусе".