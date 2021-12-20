Лавров обсудит в Сочи с главами МИД Южной Осетии и Абхазии региональную безопасность

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник встречи в Сочи с коллегами из Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардзинбой и Дмитрием Медоевым. По информации российского министерства, собеседники в двух- и трехстороннем формате обсудят ключевые вопросы взаимоотношений, внешнеполитическую координацию и региональную безопасность.

В МИД РФ отметили, что Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией тесные союзнические отношения, которые имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре. "В соответствии с линией, утвержденной президентом Российской Федерации, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии", - указали в министерстве.

Безопасность в Закавказье

Особое внимание на встречах предполагается уделить вопросам безопасности в Закавказье. Министры наверняка не обойдут стороной взаимодействие на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в которых принимают участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Последний - 55-й двухдневный раунд дискуссий прошел 7-8 декабря и не принес конкретных результатов.

Женевские дискуссии остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Эксперты полагают, что прорыв в дискуссиях мог бы внести прямой диалог Грузии с ее бывшими автономиями, однако Тбилиси в ближайшее время на это не пойдет.

Участники раунда дискуссий пришли к выводу, что существенный вклад в повышение уровня безопасности в Закавказье внесли бы размежевание и последующая демаркация грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ. Как отмечали в МИД РФ, большинство участников консультаций сошлись во мнении, что обстановка на границе Грузии с Абхазией и Южной Осетией "остается относительно стабильной".

Обсуждение министрами вопросов безопасности представляется особенно важным с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря. Кроме того, обращает на себя внимание высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Тбилиси достиг существенного прогресса на пути интеграции в альянс, и настало время для принятия конкретных политических решений для активизации интеграционного процесса. Гарибашвили подчеркнул, что у Грузии уже есть все практические инструменты для вступления в НАТО, и республика ведет переговоры с партнерами для подготовки политического решения о ее принятии в альянс.

В этой связи стоит отметить переданные американской стороне российские проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Согласно проекту соглашения между РФ и США о гарантиях безопасности, Соединенные Штаты "принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

Двустороннее взаимодействие

В МИД РФ отметили регулярный характер диалога с Абхазией и Южной Осетией на уровне глав государств. Кроме того, налажено активное взаимодействие в рамках российско-абхазской и российско-югоосетинской межправительственных комиссий по социально-экономическому сотрудничеству, выполняются инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию каждой из республик до 2022 года. Например, в Абхазии зарегистрировано более двухсот совместных российско-абхазских предприятий.

Плотные контакты поддерживаются и по линии министерств иностранных дел, других профильных ведомств, также идут интенсивные обмены на культурно-гуманитарном и региональном треках.

Согласно проекту бюджета, Россия планирует увеличить финансовую помощь Южной Осетии и Абхазии в ближайшие два года. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, средства выделяются в рамках реализации соглашений, ранее заключенных РФ с республиками.

Кроме того, этим странам предоставляется комплексная помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия. Не исключено, что стороны на встречах затронут вопросы борьбы с COVID-19.