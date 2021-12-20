Путин 21 декабря примет участие в коллегии Минобороны и проведет совещание с Совбезом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 21 декабря, примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о графике Путина на этой неделе.

"Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России, завтра будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля.

В целом, по его словам, неделя у главы государства будет достаточно напряженная. "Традиционно президент готовится перед пресс-конференцией, поэтому 22 декабря день будет посвящен внутренней подготовительной работе", - сказал Песков. Различные мероприятия у Путина запланированы и на пятницу, 24 декабря, добавил пресс-секретарь.

Ожидается, что на заседании расширенной коллегии Минобороны подведут итоги развития Вооруженных сил РФ. Об итогах года доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил. Президент РФ традиционно поставит задачи для вооруженных сил на следующий год.

23 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция Путина. Она пройдет в очном формате в московском Центральном выставочном зале "Манеж".