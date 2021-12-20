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Песков: Россия еще не получила субстантивного ответа от США по гарантиям безопасности

По словам представителя Кремля, давать оценки преждевременно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кремль пока не получил субстантивного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Пока рано еще оценивать. Мы слышали слова, но со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, и это, наверное, позитивный фактор. Но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому давать оценки преждевременно", - сказал представитель Кремля.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как проинформировал Песков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. РФ на консультациях будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

Теги
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