Рязанский губернатор Любимов заявил о готовности продолжить работу на этом посту

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов готов продолжать работу в качестве главы региона, где в сентябре 2022 года должны пройти выборы. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

"Люди избрали меня для того, чтобы я обеспечил работу всех органов власти и сам работал максимально эффективно. Я готов продолжать работу, и на это нацелен в принципе весь мой жизненный путь, дальнейшее планирование своей судьбы. Я готов работать. <…> Прямо скажу, что не все, что я для себя планировал, сделать удалось, но мы понимаем, когда это запланированное сделаем. Поэтому решать, в любом случае людям, а то, что силы есть - это точно абсолютно", - отметил глава региона.

Любимов был назначен врио губернатора Рязанской области в феврале 2017 года, после чего победил на губернаторских выборах в сентябре того же года. Таким образом, срок его полномочий истекает в 2022 году. В сентябре 2021 года он написал отказ от мандата депутата Госдумы РФ, подчеркнув, что намерен продолжить работу на рязанской земле.