Антонов: действия США во время заморских авантюр требуют внимания общественности

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Претензии к США, касающиеся американских военных авантюр и поставок оружия террористам, требуют более пристального внимания со стороны международной общественности. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, комментируя публикацию в газете The New York Times о систематическом сокрытии Пентагоном данных о гибели мирного населения при авиаударах на Ближнем Востоке и в Афганистане.

"Число жертв "точечных" атак ВС США - согласно предварительным оценкам, более 1,5 тыс. гражданских лиц - наводит ужас, - подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства. - Среди погибших женщины и дети. Их убийство на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре. Функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни". Возмущают оправдания, что "невинно убиенные - результат "честных ошибок", отметил посол.

"Хотел бы подчеркнуть, что вскрывающиеся обстоятельства далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки, - добавил Антонов. - Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам. Список претензий большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности".

Как сообщила в субботу The New York Times, американское военное руководство не предавало огласке данные о большом числе жертв среди мирного населения, в том числе детей, при нанесении авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане в последние несколько лет. По сведениям газеты, журналисты которой ознакомились с внутренними документами Минобороны США, руководство ведомства не проводило полноценных расследований подобных инцидентов и не принимало мер для их предотвращения в будущем.