Следующее заседание Конституционного комитета Сирии может состояться в январе 2022 года

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание сирийского Конституционного комитета в Женеве может состояться в январе 2022 года. Об этом во вторник заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"<…> Это, как мы полагаем, позволяет нам рассчитывать на то, что в январе будет созвана очередная, седьмая сессия Конституционного комитета. И мы все надеемся на то, что в ходе этой сессии сирийские стороны смогут прийти к компромиссными решениям", - сказал он.

Ранее газета Al-Watan сообщала, что встреча делегаций сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества планируется на начало февраля 2022 года.

"Господин Педерсен по определенным ковидным ограничениям не смог приехать [во вторник] в Нур-Султан, но его представители здесь, и мы намерены с ними обсудить ход работы Конституционного комитета и ту поддержку, которую могут оказать его работе страны-гаранты и астанинский процесс в целом", - добавил Лаврентьев.

Он отметил, что результаты прошедшей шестой сессии Конституционного комитета очень скромные, однако стороны смогли сесть за стол переговоров, сопредседатели смогли поговорить "тет-а-тет". "Это уже шаг вперед. Надеемся, что будут результаты на этом направлении", - добавил он.

Террористические группировки в Сирии

Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране, заявил Лаврентьев.

"Нас не может не беспокоить то, что в последнее время активизировались террористические группировки. Не только на севере Сирии, но и практически по всей территории страны", - сказал он.

Во вторник в Нур-Султане началась очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. "[Планируем на ней] очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжения усилий всех заинтересованных сторон", - отметил Лаврентьев.

По его словам, особую озабоченность российской стороны вызывает активизация "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и его провокационные действия в отношении представителей силовых структур Сирии. "Не отвечать на это сирийская армия, естественно, не может. Этот порочный круг как-то надо разорвать и стабилизировать ситуацию. Уже настало для этого время", - признал спецпредставитель президента РФ.

Взаимодействие России и Турции

Россия и Турция плотно взаимодействуют по ситуации на севере Сирии, Москва видит желание Стамбула содействовать процессу урегулирования ситуации, заявил Лаврентьев.

"Мы очень плотно взаимодействуем с нашими турецкими коллегами по выправлению ситуации на севере и северо-западе, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации. Конечно, не все обязательства турецкой стороной еще выполнены, но мы видим их желание активно содействовать этому процессу", - сказал он.

"Попытаемся выработать шаги по достижению договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции в марте 2020 года. Основы, предпосылки для этого есть. Самое главное, чтобы было желание продолжать работу на этом направлении", - добавил Лаврентьев.