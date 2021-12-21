Центральный штаб ОНФ будет переизбираться каждые пять лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) теперь будет переизбираться каждые пять лет, до этого срок его полномочий был три года. Соответствующие изменения внесены в устав ОНФ во вторник в ходе съезда движения.

"Периодичность проведения съездов ОНФ - раз в 5 лет", - сказано в новой редакции устава. В документе уточняется, что на три лет избираются центральный штаб, региональный штаб, центральная и региональная ревизионный комиссии движения.

На съезде во вторник были переизбраны более половины членов центрального штаба ОНФ, всего в него вошли 78 человек. Новыми членами штаба стали основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль и главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.