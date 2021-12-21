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Лавров назвал атавизмом попытки извне руководить политпроцессами в Боснии и Герцеговине

Этот атавизм "должен быть немедленно устранен", отметил глава МИД РФ

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Босния и Герцеговина является состоявшимся государством, попытки извне руководить процессами в этой стране являются атавизмом, который должен быть немедленно устранен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

"Мы убеждены, что Босния и Герцеговина - это состоявшееся государство, что те основы, которые были заложены Дейтонским соглашением, должны в полной мере уважаться, и, безусловно, попытки извне руководить процессами в этой суверенной стране мы считаем уже атавизмом, который должен быть немедленно устранен", - сказал министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия
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