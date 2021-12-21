Лавров: Россия готова обсуждать озабоченности США на переговорах по гарантиям безопасности

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия готова на переговорах по гарантиям безопасности обсуждать встречные озабоченности США, но пока их не получала. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, мы все готовы обсуждать, но пока мы такие озабоченности не получили", - сказал он.

У РФ есть понимание, что вопросы по гарантиям безопасности нужно рассматривать в рамках ОБСЕ, отметил Лавров.

Разговор Ушакова и Салливана

Москва расценивает телефонный разговор помощника президента РФ Юрия Ушакова и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, состоявшийся в понедельник, как ответ американской стороны на российские предложения по гарантиям безопасности, сама беседа касалась вопросов организации переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Да, конечно, это ответ на наши предложения, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но пока ответ по его организационной стороне, имею в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений Россия - НАТО".

