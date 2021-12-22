Жириновский подтвердил задержание экс-депутата Госдумы от ЛДПР Натарова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил данные о задержании бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Натарова.

"У нас сын [Cергея] Натарова в тюрьме, вчера отца арестовали", - сказал он.

Ранее о задержании Натарова сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, задержание связано с уголовным делом его сына, экс-советника губернатора Антона Натарова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не комментируют.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону. В 2001-2011 годах был депутатом Законодательного собрания края, в 2013-2015 годах был заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в Законодательное собрание края, где занял пост вице-спикера регионального парламента.