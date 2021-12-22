Лавров назвал ситуацию в ФРГ вокруг вещания RT DE вопиющей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Германия имеет отношение к ситуации с блокировкой вещания телеканала RT DE, Берлин отвечает за то, чтобы этот произвол прекратился. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали канал RT DE на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании, участником конвенции Германия является, поэтому ее нужно выполнять. Но, судя по всему, сейчас опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, у них свои какие-то критерии есть, и германское государство здесь ни при чем. При чем. Оно обязательно должно быть при чем, потому что все обязательства, которые требуют обеспечивать свободу доступа к информации, они подписывались и брали эти обязательства на себя, никакие не ютьюбы, а государства. И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить", - указал он.

Ситуация в ФРГ вокруг вещания RT DE является вопиющей, заявил Лавров. Германское государство имеет отношение к блокировке RT DE, Берлин отвечает за то, чтобы произвол прекратился. РФ не исключает зеркального ответа на блокировку российских СМИ на Западе, но никогда не хотела идти "по пути удушения прессы".

"Мы не раз говорили, многие годы такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается, и у нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить взаимностью, но до недавнего времени у нас преобладала все-таки убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры, - отметил министр. - Но, вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел. Поэтому я не исключаю, что мы вынуждены будем, если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, отвечать".