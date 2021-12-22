Бывший замдиректора ФСО Николай Кондратюк назначен сенатором от Пензенской области

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил бывшего заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) Николая Кондратюка сенатором от региона. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте правительства Пензенской области в среду.

"Наделить Кондратюка Николая Федоровича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области О. В. Мельниченко", - говорится в документе.

Мельниченко отметил, что Кондратюк ранее занимал должности начальствующего и командного состава в правоохранительных органах РФ, работал статс-секретарем - замдиректора ФСО, заместителем руководителей структурных подразделений ФСО, был помощником мэра Москвы.

"Не сомневаюсь в том, что Николай Федорович достойно представит правительство Пензенской области в Совете Федерации, будет работать в интересах жителей нашего региона", - приводит слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.

Ранее должность сенатора от правительства Пензенской области занимала Мария Львова-Белова. В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил ее уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.