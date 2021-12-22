Песков: столь турбулентной ситуации в мировой политике не было много десятилетий

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Столь турбулентной ситуации на международной арене не было много десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

"Вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков, предположив, что глава государства Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря ответит и на вопросы по международной тематике.

В целом, говоря о предстоящей пресс-конференции, представитель Кремля отметил, что это мероприятие важно для президента с точки зрения подведения итогов года. "Тем более когда ты подводишь итоги года такого, как нынешний, уходящий, это очень важно", - отметил Песков.

Он пояснил, что это и политические итоги, так как в России прошли выборы и появился новый парламент. "Это и итоги года с точки зрения международных дел <…> Это и экономические итоги года. Мы более или менее встали на ноги после пандемийного шока, - добавил представитель Кремля. - Это и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис".

По словам Пескова, "все это, естественно, накладывает отпечаток, и обо всем этом нужно рассказать, все это вызывает интерес живой". Он предположил, что все эти темы будут подняты журналистами в ходе предстоящей большой пресс-конференции главы государства.