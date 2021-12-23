Рябков: РФ не потерпит предварительных условий от США в работе по гарантиям безопасности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не потерпит выставления Вашингтоном каких-либо предварительных условий для дальнейшей работы по формализации предложенных РФ гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", фрагмент которого был опубликован в четверг.

"Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится", - сказал он.