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Рябков: РФ не потерпит предварительных условий от США в работе по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел заявил, что Россия хочет быстрой формализации тех договоренностей, которые положены на бумагу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не потерпит выставления Вашингтоном каких-либо предварительных условий для дальнейшей работы по формализации предложенных РФ гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", фрагмент которого был опубликован в четверг.

"Мы хотим быстрой формализации тех договоренностей, которые нами положены на бумагу, обличены в договорную форму. Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится", - сказал он.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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