Путин заявил, что Россия будет исходить из реалий по вопросу признания талибов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. РФ будет исходить из реалий в отношении признания власти талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане и стремиться к консолидированному решению международного сообщества по этому вопросу. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о перспективах признания власти талибов в Афганистане, российский лидер указал, что Москва будет исходить из реалий и "из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы".

"Что касается признания, мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция - мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным", - подчеркнул он.

Путин заверил, что хотел бы, чтобы отношения Москвы и Кабула складывались "наилучшим образом". "Имею в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе, - пояснил он. - Для нас это не праздный вопрос, потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда каких-то экстремистских элементов не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений".

Президент также обратил внимание, что именно с территории Афганистана все еще распространяется "огромное количество наркотиков". "Это тоже не может нас не беспокоить", - добавил он.

Президент отметил, что Афганистан нуждается в экономической помощи, в первую очередь ее должны оказать США и страны НАТО, присутствовавшие в этой стране 20 лет.