Путин заявил, что Россия будет исходить из реалий по вопросу признания талибов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. РФ будет исходить из реалий в отношении признания власти талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане и стремиться к консолидированному решению международного сообщества по этому вопросу. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о перспективах признания власти талибов в Афганистане, российский лидер указал, что Москва будет исходить из реалий и "из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы".
"Что касается признания, мы работаем консолидировано со всеми участниками международного общения. У нас есть своя позиция - мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным", - подчеркнул он.
Путин заверил, что хотел бы, чтобы отношения Москвы и Кабула складывались "наилучшим образом". "Имею в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе, - пояснил он. - Для нас это не праздный вопрос, потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда каких-то экстремистских элементов не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений".
Президент также обратил внимание, что именно с территории Афганистана все еще распространяется "огромное количество наркотиков". "Это тоже не может нас не беспокоить", - добавил он.
Президент отметил, что Афганистан нуждается в экономической помощи, в первую очередь ее должны оказать США и страны НАТО, присутствовавшие в этой стране 20 лет.
"Что нужно сейчас - безусловно, нужно оказать помощь афганскому народу. И это прежде всего должны сделать те страны, которые нанесли такой огромный ущерб, урон и афганской экономике, и самому афганскому обществу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал эту экономику, те и должны прежде всего оказать помощь", - подчеркнул глава российского государства.
"Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, - продолжил Путин. - Прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в иностранных, прежде всего американских, банках, чтобы оказать гуманитарную помощь в полном объеме афганскому народу, иначе там просто голод может наступить и тяжелые последствия, которые затронут близлежащие государства".
Совет Безопасности ООН принял в среду резолюцию, разрешающую выделять деньги из замороженных финансовых активов для оказания гуманитарной помощи Афганистану. В ее поддержку на заседании проголосовали все 15 членов Совбеза. Речь идет о средствах, принадлежащих "талибам и связанным с ними образованиям". Срок действия документа составляет один год, в декабре 2022 года СБ ООН рассмотрит возможность его продления.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.