Захарова: претензии США к импортозамещению РФ в IT-секторе находятся за гранью абсурда

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Претензии представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай к импортозамещению России в IT-секторе и якобы имеющему место общему несоблюдению российской стороной принципов Всемирной торговой организации (ВТО) являются необоснованными и находятся за гранью абсурда. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы привыкли к безосновательным обвинениям США в наш адрес, но это превзошло все наши ожидания, - указала дипломат. - Пенять нам импортозамещением, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там - отключать то SWIFT, то еще что-то, - извините, но это уже за гранью абсурда".

Официальный представитель отдельно отметила претензию Тай к тому, что Россия сохраняет в сельскохозяйственном секторе ограничения на импорт, не связанный с наукой, и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных мощностей. "Про собственные санкции и про санкции Евросоюза, которые были приняты Брюсселем под нажимом Вашингтона, в Вашингтоне не слышали? - подчеркнула она. - Каждый раз накануне Нового года - видимо, такая у них формируется традиция - Вашингтон с завидным постоянством и с минимальными корректировками воспроизводит набор претензий к нашей стране в торговой сфере, при этом принимая все больше односторонних санкций и делая все больше угрожающих заявлений в том числе непосредственно в экономической и финансовой сфере".

Во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО для привлечения России к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада, который касался вопросов выполнения Москвой обязательств в рамках ВТО. По версии американской стороны, Россия "сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".