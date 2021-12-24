Захарова: РФ подтверждает готовность к прямому диалогу с НАТО о гарантиях безопасности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ также подтвердила, что в Москве получили предложение из Брюсселя о созыве Совета Россия - НАТО для обсуждения ситуации на Украине. "Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать", - добавила она.

В то же время Захарова напомнила, что из-за "целенаправленных недружественных действий в отношении представительства России при НАТО" его деятельность была приостановлена. "С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках Совета Россия - НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - резюмировала дипломат.

Во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины "выбирать свой путь" и претендовать на вступление в альянс, а также о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса.