В МИД РФ назвали открытие парка Дудаеву в Турции противоречащим духу сотрудничества

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Открытие парка имени лидера чеченских сепаратистов, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева в Турции противоречит духу российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Москва надеется, что эти сигналы Анкара воспримет со всей серьезностью. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это же не первые попытки увековечить памятник человека, на чьей совести гибель тысяч российских граждан <…> Они недопустимы и требуют, безусловно, самого решительного осуждения всем международным сообществом - мы должны быть здесь едины. Они напрямую противоречат духу российско-турецких отношений и в том числе взаимовыгодного сотрудничества", - указала дипломат, комментируя обращение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к дипведомству РФ по соответствующей теме.

"Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью", - добавила она.

Ранее на фоне таких действий турецкой стороны Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией". По данным ряда СМИ, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем Дудаева.