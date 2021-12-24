{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В МИД РФ назвали открытие парка Дудаеву в Турции противоречащим духу сотрудничества

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия надеется, что сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты Турцией со всей серьезностью

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Открытие парка имени лидера чеченских сепаратистов, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева в Турции противоречит духу российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Москва надеется, что эти сигналы Анкара воспримет со всей серьезностью. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему

"Это же не первые попытки увековечить памятник человека, на чьей совести гибель тысяч российских граждан <…> Они недопустимы и требуют, безусловно, самого решительного осуждения всем международным сообществом - мы должны быть здесь едины. Они напрямую противоречат духу российско-турецких отношений и в том числе взаимовыгодного сотрудничества", - указала дипломат, комментируя обращение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к дипведомству РФ по соответствующей теме.

"Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью", - добавила она.

Ранее на фоне таких действий турецкой стороны Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана определиться, выступает ли он "за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией". По данным ряда СМИ, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем Дудаева.

Теги
ТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Дипломат напомнила, что Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Читать полностью