В Новороссийске депутата городской думы Андрея Кравченко избрали на должность мэра

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты городской думы Новороссийска в ходе заседания в пятницу путем тайного голосования избрали на должность главы города депутата Гордумы VII созыва Андрея Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Конкурс на должность главы города начался 28 октября, он был объявлен в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Новороссийска Игоря Дяченко, который решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Документы на участие в конкурсе на должность главы города подали девять человек. Конкурсная комиссия 21 декабря отобрала трех кандидатов, которых в пятницу представили депутатам Городской думы Новороссийска.

"Кравченко выбран главой города", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации города, Кравченко набрал наибольшее число голосов - 28 из 31, также на должность главы Новороссийска по итогам работы конкурсной комиссии претендовали Сергей Гончаров и Виталий Болейко. Церемония вступления Кравченко в должность главы Новороссийска назначена на 29 декабря.

Андрей Кравченко - депутат городской Думы Новороссийска VII созыва, 1980 года рождения, родился в Новороссийске, окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности "Юриспруденция", проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках, работал при администрации города, с 2005 по 2010 год - юристом в различных организациях, руководит Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.

Ранее пресс-служба администрации Новороссийска сообщала, что в конкурсе участвовали Алексей Самохвалов, Олег Нечаев, Владимир Шило, Андрей Рыбкин, Сергей Гончаров, Виктор Цыбань, Виталий Болейко, Валерий Сергеев, Андрей Кравченко. Дяченко возглавлял Новороссийск с 2016 года.