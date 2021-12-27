Лаврентьев: саммит РФ, Ирана и Турции будет направлен на достижение прогресса по Сирии

"Повестка одна: если саммит проходит, то рассматривается ситуация, связанная с сирийским урегулированием и взаимодействие трех стран-гарантов на этом направлении. Вот основная повестка дня, которая будет. Наши президенты обсудят, что нужно сделать для более видимого прогресса на пути сирийского урегулирования. Соответственно, дадут поручения после этого своим представителям дальше продолжать эту работу. Вот это будет основное", - сказал он.

Лаврентьев подтвердил, что саммит может пройти в начале 2022 года в Тегеране. "То, что будет проходить в начале следующего года - да, конечно, с учетом ковидных ограничений процесс несколько замедлился. Решение о том, что следующий саммит состоится в Тегеране, подтверждено еще полтора года назад. Поэтому мы рассчитываем на то, что условия позволят провести этот саммит как можно раньше. Но конкретное число, день и месяц мы назвать не можем", - добавил он.

При этом, как указал спецпредставитель, саммит должен будет пройти именно в очном формате. "Заочный формат был в июле прошлого года. С этого времени прошло уже полтора года, поэтому мы считаем необходимым провести очный формат. Об этом говорил наш президент [Владимир Путин] и с президентом Ирана [Эбрахимом] Раиси, и с господином [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом", - продолжил он.

По словам Лаврентьева, саммиту, вероятно, будет предшествовать встреча министров иностранных дел стран-гарантов в очном формате. "Когда речь идет о проведении таких встреч, они должны проходить в очном формате. Потому что темы достаточно деликатные, и обсуждать их в формате видеоконференции не совсем целесообразно, - указал он. - Встреча будет проходить, возможно, в Тегеране, возможно, на турецкой стороне. Но сам саммит будет проходить в Тегеране, потому что сейчас очередь Ирана принимать у себя саммит", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о сроках проведения следующей международной встречи по Сирии в астанинском формате, Лаврентьев указал, что это зависит от того, когда пройдет саммит России, Ирана и Турции. "Если мы сможем его провести, к примеру, весной этого года, то сразу после этого последует и наша встреча в астанинском формате. Мы из этого исходим. Президенты должны встретиться, поговорить, наметить пути дальнейшего взаимодействия и поручить соответствующим структурам этим делом заниматься в астанинском формате. Потом мы соберемся и уже обсудим конкретные механизмы реализации тех установок, которые получим от наших президентов", - заключил дипломат.

Саммит стран-гарантов

Ранее старший помощник главы МИД Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи сообщил ТАСС на полях международной встречи по Сирии в астанинском формате, что Россия, Иран и Турция договорились провести саммит в Тегеране в феврале - марте 2022 года в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. Иранский дипломат также сообщил, что саммиту будет предшествовать встреча глав МИД астанинской тройки, которая планируется на январь или начало февраля 2022 года.