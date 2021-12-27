Шойгу заявил, что Россия в 2014 году спасла Крым от украинских неофашистов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в 2014 году сохранила мир в Крыму и спасла регион от украинских неофашистов и ультранационалистов. Такое мнение высказал в интервью газете " Аргументы и факты " глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Под руководством нашего Президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США - прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, - уверяю, никому бы мало не показалось", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".

По его словам, последствия попыток "этих нелюдей" вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях видны до сих пор.

"На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну", - сказал Шойгу.