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Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к президентским выборам

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что это, в частности, входит в ежедневные обязанности администрации президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Суть ежедневной работы администрации президента отчасти и заключается в подготовке к очередным выборам, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента", - сказал он. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что в Кремле уже якобы началась подготовка к выборам главы государства 2024 года.

Он пояснил, что во время такого голосования лидер получает кредит доверия от населения. "А выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, - это так или иначе есть подготовка", - подытожил представитель Кремля.

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