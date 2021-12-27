Песков прокомментировал сообщения о начале подготовки к президентским выборам

"Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента", - сказал он. Так Песков прокомментировал сообщения о том, что в Кремле уже якобы началась подготовка к выборам главы государства 2024 года.

Он пояснил, что во время такого голосования лидер получает кредит доверия от населения. "А выборы, если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, - это так или иначе есть подготовка", - подытожил представитель Кремля.